Saisonvorschau, Teil fünf: TSV Weilimdorf II, TB Untertürkheim, TSV Mühlhausen und SC Stammheim. Zwei davon schielen ins vordere Mittelfeld, zwei haben den Ligaverbleib im Blick.

Der Anpfiff rückt näher, die Spannung steigt: Am Sonntag rollt der Ball in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen erstmals wieder. Bis dahin nehmen wir die 16 Mannschaften unter die Lupe. Welche Veränderungen hat der Transfersommer gebracht, wie verlief die Vorbereitung, und mit welchen Ambitionen gehen die Teams an den Start? Heute in unserem fünften Teil: TSV Weilimdorf II, TB Untertürkheim, TSV Mühlhausen und SC Stammheim.

TSV Weilimdorf II

Es wird schon mal eng, wenn – so wie vor kurzem an einem Dienstagabend – sowohl das Weilimdorfer Verbandsliga-Team als auch die Zweitvertretung trainieren. Rund 50 Spieler jagten dem Ball hinterher, und somit hat es „den Anschein, als habe der Club aktuell eine besondere Anziehungskraft“, sagt Jürgen Zeyer. Speziell bezogen auf seine Mannschaft sagt der Weilimdorfer Meistercoach: „Immer wieder stehen Spieler da und fragen, ob sie bei uns mitmachen dürfen.“ So sind im Vergleich zum Aufstiegsjahr sieben Akteure dazugekommen, wobei der Mittelfeldspieler Yutaro Takasaki (SV Schlebusch/Landesliga Mittelrhein) auf jeden Fall Spielzeit haben wird. Ob das beim Aufsteiger für alle Akteure gelten wird, bleibt abzuwarten. Aufgrund des Kaderumfangs von 30 Akteuren „kann schon sein, dass wir noch reduzieren“, sagt Zeyer, dessen Team die einzige zweite Mannschaft der Staffel ist und das klare Ziel verfolgt – anders als beim bislang letzten Kreisliga-A-Auftritt vor zwei Jahren – ,den „Klassenverbleib zu schaffen“.

Dieser soll mit weiterhin zahlreichen Eigengewächsen gelingen – oder der „Weilimdorf-DNA“, wie es Zeyer ausdrückt. Und vor allem auch weiterhin mit der Achse Andreas Moderau (Tor), Max Hoffmann, Johannes Michel (beide Abwehr), Dominik Hordes, Fatih Mert (beide Mittelfeld), Denis Windhager sowie Sascha Kraft (beide Stürmer). Jene seien für das Weilimdorfer Spiel „prägend und stabilisierend“. Entscheidend für die Umsetzung des Ziels sei, wie die Akteure die Wettkampfhärte annehmen. In der Kreisliga B habe man fünf, sechs schwere Spiele gehabt, nun „müssen die Jungs jede Woche an ihre Grenzen gehen“, weiß Zeyer. Und sicherlich werden sie auch häufiger als Verlierer vom Platz marschieren als in der vorigen Runde. Entscheidend werde sein, wie man mit Niederlagen umgehe und sie mental verarbeite, sagt der Coach.

Üben konnte der Neuling in diesem Punkt bereits in der Vorbereitung. Die Partien gegen die Kreisliga-A-Teams von Maichingen und Gebersheim gingen verloren. Und das, obwohl es spielerisch gepasst habe. Jedoch: „Ohne Kämpfen geht es nicht, das haben uns die beiden Spiele aufgezeigt“, sagt Zeyer.

Zugänge: Eren Akpolat, Rilind Ajdini (beide reaktiviert), Mohamad Ashour (Calcio Leinfelden-Echterdingen II), Romario Fandresena (bisher ohne Verein), George Kum (pausierte/zuletzt FV Ludwigsburg), Takuto Kobayashi (aus Japan), Yutaro Takasaki (SV Schlebusch).

Abgänge: – .

Trainer: Jürgen Zeyer (seit August 2024).

Saisonziel: Klassenverbleib (Platzierung in der vergangenen Saison: 1. Kreisliga B, Staffel 5).

Meistertipp: OFK Beograd Stuttgart.

Auftaktspiel: auswärts beim TSV Münster (Sonntag, 31. August, 15 Uhr).

TB Untertürkheim

Nach der Saison beziehungsweise unmittelbar nach Beendigung der Wechselfrist hat es bei den Kickern vom Gehrenwald „ein riesiges Hin und Her“ gegeben, wie es der Trainer Ivo Ilijasevic ausdrückt. Grund war ein plötzlicher Torhüter-Weggang und die damit verbundene problematische Suche nach einem Nachfolger. Marcel Janik, der laut Ilijasevic bereits zugesagt hatte, entschloss sich doch noch zu einem Wechsel zum Klassenkonkurrenten TSV Münster. „Ein herber Verlust. Marcel ist für mich einer der besten Torhüter der Liga; er hat uns viele Spiele gerettet“, sagt der Coach. Doch großartig Jammern war fehl am Platz, es musste gehandelt werden – und es wurde. In Alessio Gaeta, im Bezirk Stuttgart unter anderem schon beim SV Gablenberg, VfB Obertürkheim und VfL Stuttgart als Ballfänger aktiv, wurde schließlich Ersatz gefunden. Zuletzt stand dieser in den Diensten des SC Korb. Auch ein guter Torhüter, der über andere Stärken als Janik verfüge, zum Beispiel „fußballerisch stark ist und eine gute Spieleröffnung hat“, hat Ilijasevic erkannt.

Ansonsten ist das Mannschaftsgefüge recht konstant geblieben. Einige Spieler sind dazugekommen, bei denen aber noch nicht klar ist, ob sie längerfristig dem Kader des A-Teams angehören werden. Sicher als Verstärkung gilt der Abwehrmann Emanuel Andoe, gekommen vom VfB Obertürkheim. Ein Zuwachs, den der TB Untertürkheim gebrauchen kann, schließlich hat es in der Vergangenheit in der Defensive gehapert. „70 Gegentore waren einfach zu viele; wir für müssen stabiler werden“, weiß Ilijasevic. Was aber keineswegs bedeute, dass nur die Abwehrkette Schuld daran sei. „Wichtig ist, dass alle, angefangen von den Stürmern, kapieren, dass sie auch Defensivarbeit verrichten müssen. Nur so bekommen wir die Torflut in den Griff“, sagt der Coach, der der Saison „sehr optimistisch entgegen“ sieht. Gleichwohl hat sich am Ziel der Vorjahre nichts geändert. Das da lautet: vorrangig den Klassenverbleib sichern und einen Mittelfeldplatz erreichen. Und zwar „so schnell wie möglich“.

Zugänge: Emanuel Andoe (VfB Obertürkheim), Alessio Gaeta (SC Korb), Kevin Schwedler (SSC Tübingen), Andre Alves Santos (TB Untertürkheim).

Abgänge: Nikolaj Galicin (FSV Oberwalluf), Marcel Janik (TSV Münster) .

Trainer: Ivo Ilijasevic (seit Juli 2023).

Saisonziel: Klassenverbleib (Platzierung in der vergangenen Saison: 8.).

Meistertipp: TSV Münster, Sportvg Feuerbach, SSV Zuffenhausen, OFK Beograd Stuttgart, Türkspor Stuttgart.

Auftaktspiel: zuhause gegen die Sportvg Feuerbach (Sonntag, 31. August, 15 Uhr).

TSV Mühlhausen

Das erste Jahr von Trainer Armend Mehmeti beim TSV Mühhausen verlief äußerst erfreulich. Nach Spielzeiten des Zitterns mit oftmaligem Klassenverbleib auf den letzten Drücker schloss man die Runde diesmal als guter Fünfter ab. „Zudem haben wir die Punktzahl von 26 auf 48 hochgeschraubt“, sagt der Coach nicht ohne Stolz. Doch die Blumen gibt er auch an seine Truppe weiter, von der er sagt: „Die Jungs sind ehrgeizig, willig und setzten meine Vorgaben super um.“ So gut, dass er das Team weiter sieht, als es sein ursprünglicher Plan gewesen ist. „Meine Mannschaften versuche ich Stück für Stück weiter zu entwickeln, bis sie meine Spielidee total verinnerlicht haben“, sagt Mehmeti. Normalerweise daure das drei Jahre. Bezogen auf den TSV Mühlhausen stellt sich die Lage anders dar. „Die Mannschaft eilt meinem Plan ein Jahr voraus.“

Bedeutet das, die Mühlhausener wollen es wissen, blasen zur Titeljagd? Mehmeti antwortet mit einem vehementen „Nein“, und dies aus zwei Gründen. Zum einen wegen der starken Konkurrenz. Die Bezirksliga-Absteiger Sportvg Feuerbach und TSV Münster hält er für die Topfavoriten, gefolgt vom Vorjahresvize Türkspor Stuttgart und dem Vorjahresdritten SSV Zuffenhausen. „Außerdem“, weiß Mehmeti, „hat sich bei Beorgrad einiges getan, und die waren ja auch schon zuletzt nicht schlecht.“ Grund zwei contra Titeljagd liegt an einer eigenen Veränderung. Der langjährige Kapitän und Sechser Fabian Rück hat aufgehört. Ein herber Verlust, so Mehmeti, er sei auf und neben dem Platz ein echter Leader gewesen. „Wir müssen schauen, wie wir seinen Wegfall verkraften werden.“ Sein Nachfolger als Spielführer ist Arber Bylykbashi. Denkbar, dass dieser auch Rücks Platz auf dem Spielfeld einnehmen wird. Eine weitere Option ist Khaled Alothman, gekommen vom FSV Waiblingen II.

Außerdem sind einige Akteure aus der zweiten Mannschaft zum Kader aufgerückt. Insgesamt bleibt das Team nahezu unverändert. Deshalb: „Den fünften Platz aus dem vergangenen Jahr wollen wir auf jeden Fall bestätigen; wird es mehr, hat auch niemand was dagegen“, sagt Mehmeti.

Zugänge: Khaled Alothman (FSV Waiblingen II), Antonios Lagdaris, Luka Wolf, David Rajkovaca (alle aus der eigenen zweiten Mannschaft).

Abgänge: Fabian Rück (Karriereende), Benjamin Köngeter (pausiert).

Trainer: Armend Mehmeti (seit Juli 2024).

Saisonziel: attraktiven Fußball spielen und mindestens den fünften Platz vom Vorjahr bestätigen (Platzierung in der vergangenen Saison: 5.).

Meistertipp: Sportvg Feuerbach, TSV Münster.

Auftaktspiel: auswärts bei der SG Weilimdorf (Sonntag, 31. August, 15.15 Uhr).

SC Stammheim

Wer kann das als Kreisliga-Verein schon von sich behaupten, in seinen Reihen einen Bundesliga-Stammspieler zu haben? Klingt komisch, der Bezirksliga-Absteiger SC Stammheim kann das. Namentlich Kevin Rupp. Dieser geht neben dem Fußball auch noch für den benachbarten Turnverein in der Faustball-Eliteklasse auf Punktejagd. Der Spagat ist für den neuen Kapitän, der in der desaströsen Vorsaison mit einem einzigen Punkt und einem Torekonto von 36:210 als A-Jugendlicher auch schon dabei war, noch möglich. Er hat das sinkende Schiff im Vergleich zu vielen anderen Akteuren nicht verlassen. Vor allem drei immer noch A-Jugendliche haben den Weg von den Aktiven zurück gemacht, stehen nun in den Diensten der Junioren des MTV Stuttgart. „Den Rückschritt kann ich nicht verstehen, aber gut“, sagt der Trainer Stefan Diesing, der auch weiterhin an der Seitenlinie steht.

Rupp immerhin ist geblieben – und nun eine der „Stützen der Mannschaft“, so der Coach. Darüber hinaus soll der Abwehrspieler Semih Gürol eine Säule sein, ebenso wie der Stürmer Nikitas Skordoulis. Letzterer traf zuletzt in der Bezirksliga achtmal. „Er wird eine Klasse tiefer zünden und deutlich häufiger treffen“, ist sich Diesing sicher.

Derweil hat sich ein Problem praktisch zufällig gelöst. Zidane Dag, der gute, aber dennoch bemitleidenswerte Schlussmann der Vorsaison, versucht nun sein Glück beim SSV Zuffenhausen. Der Platz zwischen den Pfosten ist aber nicht verwaist, haben sich doch Daniel Straub und Antonios Petridis, die beide vereinslos waren, den Stammheimern angeschlossen. Vor allem Straub macht einen guten Eindruck. „Er ist zwei Meter groß und vor allem gut bei hohen Bällen. Ihm und Petridis fehlt noch etwas die Spielpraxis, aber das wird“, sagt Diesing. Der der Runde sieht er positiv entgegen und rechnet mit einem Abschneiden zwischen „Platz vier und acht“.

Zugänge: Antonios Petridis, Daniel Straub (beide zuletzt ohne Verein), Abdulkarim Aljaddaa , Patrick Iradukunda, Christian Kuntz, Abdulkerim Ozsuyolcu, Kaan Ozsuyolcu, Elyesa Temür (alle eigene Jugend).

Abgänge: Erik Biebl (FC Marbach), Zidane Dag (SSV Zuffenhausen), Wesley Debrah, Malik Köse, Imran Yazici (alle A-Jugend MTV Stuttgart), Naod Gebremariam, Robel Haile, Tim Hanselmann, Evangelos Kekidakis, Fabian Maier, Panagiotis Katsikoudis (bei allen Fußballpause), Fernando Geskus, Prince Ugwu, Hakan Öztürk (bei allen Ziel unbekannt), Zvonko Ilisevic (Croatia Stuttgart), Ruslans Purins (TV Pflugfelden), Jassim Stitou ( TSV Kornwestheim).

Trainer: Stefan Diesing (seit Januar 2025).

Saisonziel: Platz vier bis acht (Platzierung in der vergangenen Saison: 18. Bezirksliga).

Meistertipp: Türkspor Stuttgart, SSV Zuffenhausen, TSV Münster.

Auftaktspiel: zuhause gegen die SG Stuttgart-West (Sonntag, 7. September, 15 Uhr).