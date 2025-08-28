Saisonvorschau, Teil fünf: TSV Weilimdorf II, TB Untertürkheim, TSV Mühlhausen und SC Stammheim. Zwei davon schielen ins vordere Mittelfeld, zwei haben den Ligaverbleib im Blick.
Der Anpfiff rückt näher, die Spannung steigt: Am Sonntag rollt der Ball in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen erstmals wieder. Bis dahin nehmen wir die 16 Mannschaften unter die Lupe. Welche Veränderungen hat der Transfersommer gebracht, wie verlief die Vorbereitung, und mit welchen Ambitionen gehen die Teams an den Start? Heute in unserem fünften Teil: TSV Weilimdorf II, TB Untertürkheim, TSV Mühlhausen und SC Stammheim.