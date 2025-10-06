Die Liga präsentiert sich an diesem kurios-tragischen Spieltag reichlich durchgeknallt. Dass Türkspor von OFK Beograd an der Tabellenspitze abgelöst wird, gerät zur Nebensache.
Was, bitte, war an diesem Sonntagnachmittag los auf den Sportplätzen der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1? Allein im Derby zwischen dem SSV Zuffenhausen und der Sportvg Feuerbach wurden vier Spieler vom Platz gestellt. Indes wird die Tabelle von vier nunmehr punktgleichen Teams angeführt und tütet der TB Untertürkheim im Kellerduell den ersten Punkt der Saison ein. Der Blick auf die Begegnungen des sechsten Spieltages.