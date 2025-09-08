Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Bereits am zweiten Spieltag: zwei Favoriten gestürzt

Erneut feuert die Liga aus allen Rohren: Gleich drei Mannschaften erzielen sieben Tore. Indes wird ein 40-Jähriger zum Star des Favoritenduells.
Vermutlich würde sich ein Blick in die staubigen Ordner der hiesigen Kreisliga-Historie lohnen, denn das, was die erste Staffel der Kreisliga A, Stuttgart/Böblingen, am Wochenende abgeliefert hat, riecht nach Rekord. 50 Tore fielen an diesem regnerischen Sonntagnachmittag, im Schnitt also mehr als sechs Buden pro Begegnung. Damit wurden auch die durchschnittlich mehr als fünf Tore pro Spiel zum Auftakt in der Vorwoche überboten. Der Blick auf die Partien des zweiten Spieltages.