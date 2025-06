Felix Raith steigt in der neuen Saison als Spielertrainer beim A-Kreisligisten Spvgg Warmbronn ein. Der vielseitig verwendbare und laufstarke Mittelfeldspieler ist beim Landesligisten TV Darmsheim als Spieler aktiv und hatte zuvor versucht, den Landesliga-Aufsteiger SV Rohrau für die Landesliga fit zu bekommen.

Konditionell ist das gelungen, spielerisch reichte die Qualität des Kaders jedoch nicht aus um in der neuen Umgebung mitzuhalten. Unter dem Strich eine undankbare Aufgabe, aus einer Bezirksliga-Truppe, die Leistungsträger wie Tobias Kamm verloren hatte, ohne echte Verstärkungen den Anforderungen in der Landesliga gerecht werden.

Die logische Folge waren ausbleibende Punkte, wie häufig im Sport trennten sich die Wege, und Raith, der beruflich in Böblingen arbeitet, schloss sich seinem alten Verein TV Darmsheim an. Inzwischen in Darmsheim wohnhaft, erwartet ihn beim A-Kreisligisten Spvgg Warmbronn eine neue Herausforderung. „Ich habe mir die Mannschaft schon angeschaut, da ist Qualität vorhanden, allerdings hören ein paar ältere Spieler auf sodass wir einen gewissen Umbruch bewältigen müssen“ beschreibt Felix Raith seine neue Herausforderung.

Felix Raith (re.) weiß noch nicht genau, welche Position er in Warmbronn besetzen wird. Foto: amk

Es gelte jetzt drei, vier junge Talente aus dem eigenen Stall an die erste Elf heran zu führen, dazu laufen noch Gespräche mit möglichen Neuzugängen. „Unser Ziel lautet, weiter im oberen Drittel mitzuspielen“ erklärte Raith. Seine Rolle als Spielertrainer sieht der 35-Jährige im Mittelfeld oder in der Verteidigung. „Es wird sich zeigen, wie sich die Mannschaft aufstellt, und auf welcher Position ich ihr helfen kann“, sagt der neue Mann der Spvgg Warmbronn.