Fußball-Kreisliga A Enz-Murr: Vier Siege in Folge – Benningen rettet sich in die Relegation

Mit vier Siegen in Folge sichert sich der Fußball-Kreisligist TSV Benningen zwei weitere Chancen auf den Klassenverbleib. Dem GSV Höpfigheim gelingt ein versöhnlicher Abschied.
Mit vier Siegen aus den letzten fünf Saisonspielen hat sich der TSV 1899 Benningen in der Fußball-Kreisliga A1 tatsächlich noch in die Relegation gerettet. Zwischenzeitlich schon fast abgehängt, verließ die Elf von Trainer Gianni Bellarosa mit einem 5:2 (3:1)-Erfolg bei Dersim Ludwigsburg am letzten Spieltag die direkten Abstiegsränge. Und das war eine echte Punktlandung: Zuvor hatten die Benninger nur nach dem allerersten Spieltag über dem Strich gelegen. „Wir dürfen Relegation spielen, für uns ist das etwas Schönes“, betonte Bellarosa daher nach erreichtem Etappenziel. „Wir hatten es heute in der eigenen Hand. Mit genau diesem Mindset ist die Mannschaft ins Spiel gegangen und hat dann die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht“, berichtete der Coach weiter.