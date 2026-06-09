Fußball-Kreisliga A Enz-Murr: Drita Kosova Kornwestheim gerüstet für die Relegation – Ex-Profi zum TSC

Drita Kosova Kornwestheim scheint gut gerüstet für die Aufstiegsrelegation zu sein. Am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 Enz-Murr setzten sich die bereits seit letzter Woche als Zweiter und damit Relegationsteilnehmer feststehenden Kornwestheimer mit 6:1 (1:1) gegen den TSV Flacht durch. „Wir haben wieder hochgefahren, denn jetzt geht es um etwas“, sagte Spielertrainer Spetim Muzliukaj nach der Partie.

Die überraschende 0:4-Pleite im Nachholspiel am Donnerstag bei den TSF Ditzingen spielt für ihn dabei keine Rolle. „Da haben bei uns viele Spieler gefehlt und wir dachten sogar über eine Absage nach“, erklärt er. Gegen Flacht habe man nun jedoch „von Beginn an Gas gegeben“, auch wenn die Drita-Tormaschinerie erst nach dem 1:1-Halbzeitstand so richtig ins Rollen kam. Am Ende machten Adrian Thaqi (2), Muzliukaj selbst (2), Sermin Zekjiri und Shaban Ismaili jedoch das halbe Dutzend voll.

Relegation: Drita trifft auf die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag

In der ersten von zwei Relegationsrunden trifft Drita nun am kommenden Freitag um 18 Uhr in Renningen auf die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag als Zweiten der Staffel A3. Wer sich in dieser Begegnung durchsetzt, spielt dann am darauffolgenden Wochenende gegen den Sieger der Partie TSV Schwieberdingen gegen VfB Neckarrems 1913 um den letzten freien Platz in der Bezirksliga.

Während der SV Kornwestheim II um Kapitän Vincent Löffler (rechts) eine deutliche Pleite kassierte, bekommt der TSC Kornwestheim Verstärkung durch einen einstigen Profi. Foto: Peter Mann/Archiv

In der Parallelstaffel A1 gab es für die beiden Kornwestheimer Vertreter zum Abschluss Niederlagen. Dabei unterlag der seit letzter Woche als Absteiger feststehende SV Kornwestheim II beim TSV Affalterbach mit 0:5 (0:0). Vor der Pause war die SVK-Zweite klar tonangebend, offenbarte jedoch zum wiederholten Mal ihr größtes Manko: Sie ist einfach nicht torgefährlich genug. Mangels Stürmern im Kader musste diesmal der Sportliche Leiter Maxi Frenken, in seiner Funktion als Spieler eigentlich im defensiven Mittelfeld des Teams zuhause, in vorderster Front ran.

TSC Kornwestheim unterliegt gegen den SGV Murr

„Zur Halbzeit müssen wir führen, bekommen dann aber nach Wiederanpfiff drei Gegentore in sechs Minuten. Das passt leider zur gesamten Saison“, haderte Coach Tim Waida, dessen Zukunft noch ungeklärt ist. „Die Spieler wollen natürlich auch wissen, woran sie sind. Es gab Gespräche, die aber vage blieben“, erzählt Waida, der sich gut vorstellen kann, weiterzumachen. Bis zum Freitag soll nun eine Entscheidung fallen.

Mit 1:3 (0:0) unterlag parallel der TSC Kornwestheim gegen den SGV Murr. „Für den Saisonabschluss war unser Auftritt in Ordnung“, urteilte TSC-Spielertrainer Burak Demirel. Er hatte zwar endlich wieder einen größeren Kader zur Verfügung, doch bei den zurückgekehrten Rekonvaleszenten schwanden in der zweiten Hälfte sichtlich die Kräfte und Murr kam noch zum Sieg. Hanifi Altunas hatte zuvor den TSC in Führung gebracht.

In der Kaderplanung sei man schon recht weit, erzählt Demirel. Der Stamm bleibe zusammen, zudem stehen mit dem ehemaligen Türkei-Profi Orhan Öztürk und dem landesligaerfahrenen Ozan Parlak zwei namhafte Neuzugänge fest. Weitere sollen folgen.