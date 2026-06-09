Fußball-Kreisliga A Enz-Murr: Drita Kosova Kornwestheim gerüstet für die Relegation – Ex-Profi zum TSC

Der Kornwestheimer Kreisligist Drita Kosova Kornwestheim gewinnt sein letztes Ligaspiel souverän mit 6:1. TSC Kornwestheim verpflichtet derweil einen ehemaligen Türkei-Profi.
Drita Kosova Kornwestheim scheint gut gerüstet für die Aufstiegsrelegation zu sein. Am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 Enz-Murr setzten sich die bereits seit letzter Woche als Zweiter und damit Relegationsteilnehmer feststehenden Kornwestheimer mit 6:1 (1:1) gegen den TSV Flacht durch. „Wir haben wieder hochgefahren, denn jetzt geht es um etwas“, sagte Spielertrainer Spetim Muzliukaj nach der Partie.