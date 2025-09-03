Fußball Kreisliga A: Ein Mann zwischen Football, Fußball und Vaterschaft

Christopher Manachidis wagt einen Neustart im Fußball beim TSV Flacht in der Kreisliga A. Für seine junge Familie hat er eine mögliche US-Karriere im Football aufgegeben.

Mit vier Jahren stand Christopher Manachidis zum ersten Mal auf dem Fußballplatz des TSV Flacht. Als sich zwei Jahre später seine Eltern trennten, zog er mit Mutter und jüngerem Bruder nach Stuttgart. Er kickte beim MTV Stuttgart und dem FSV 08 Bissingen, dann landete der heute 18-Jährige bei den Stuttgart Scorpions im American Football.

Trainer Marc Seefeldt unterstützte ihn bei der Anschaffung des kostspieligen Equipments. „Das hat mir gezeigt, ich muss ihm was zurückgeben“, erinnert sich Manachidis. Mit den Scorpions spielte er in der Jugend-Bundesliga und schaffte es gar in die baden-württembergische Auswahl.

Auf der Jagd nach dem Ballträger: Christopher Manachidis (Nummer 3) spielte in der Verteidigung der Scorpions-Juniors. Foto: privat

Wie im Fußball träumte er auch im Football vom Sprung zum Profi. 2024 wechselte er zu den Juniors des mehrfachen deutschen Meister Schwäbisch Hall Unicorns. Als im Dezember feststand, dass seine Partnerin ein Kind erwartet, wurde es schwieriger. Der Teenager hatte eine Einladung zum Vorspielen für die Academy der nordamerikanischen Profi-Liga NFL in London teil – Manachidis sah die Chance zum Sprung in den US-College-Football, der Traum nahm Gestalt an.

Gehirnerschütterung als Wendemarke

Jedoch kam es nicht so weit, Anfang 2025 zog er sich eine Gehirnerschütterung zu – das war ein Wendepunkt. „Ich war sechs bis acht Wochen raus und hatte Luft zum Nachdenken“, erzählt er. Gleichzeitig zogen er und seine Partnerin nach Flacht. „In der Zeit“, blickt Manachidis zurück, „habe ich entschieden, mit Football aufzuhören, weil es finanziell und gesundheitlich keinen Sinn ergab. Ich gründe eine Familie, da brauche ich mir nicht den Kopf einschlagen.“

Zupacken in der Defense: Christopher Manachidis (in Rot) spielte bei den Scorpions auf den Positionen des Cornerbacks und des Safety. Foto: privat

Zwar unterstützte seine Partnerin den Traum weiter, sie bot an, mit ihm in die USA zu gehen. „Ich wollte ihr das nicht antun“, erklärt Manachidis. „Für mich lag die Familie im Fokus, es war schon immer mein Wunsch, eine stabile Familie zu haben“, sagt das Scheidungskind. In Flacht erfolgte die neuerliche Wende: Beim Spaziergang mit seinem Hund begegnete er am Sportplatz TSV-Kicker Marc Reichert-Vollmer.

Begegnung beim Ausführen des Hundes

Schnell entstand der Kontakt zu Flachts sportlichem Leiter Ken Geiger, den Manachidis als „Herzensmensch“ und „Mentor“ beschreibt. Noch am gleichen Abend telefonierten beide, das begeisterte den jungen Sportler. Seine Leidenschaft war entfacht. „Das war mein Kindheitsverein, mein Vater hat hier gewohnt, ich war alle zwei Wochen zu Besuch, habe heimlich auf dem Platz Fußball gespielt, bis der Platzwart mich wegschickt hat“, erzählt der 18-Jährige, „ich habe mir immer vorgestellt, wie es wäre, da zu spielen.“ Im Telefonat erzählte Geiger von der Neustrukturierung des Vereins und weckte die Begeisterung bei Manachidis.

„Geigers Herzlichkeit, das hatte ich so noch nie gespürt im Fußball“, blickt er auf seine Erfahrungen im Jugendfußball zurück, durch den Leistungsdruck und das Verhältnis zu manchen Trainern habe er irgendwann den Spaß verloren. Bei Geiger habe er sich sofort aufgehoben gefühlt. So gut, dass er nur Minuten nach dem Gespräch im Vereinsheim stand und einen Vertrag für diese Saison unterschrieb. Bereits am folgenden Samstag stand er in einem Testspiel auf dem Feld, die Rückkehr sei ein unbeschreibliches Gefühl gewesen, erzählt er.

Christopher Manachidis in den Farben der Stuttgart Scorpions. Foto: privat

Sportlich ist Manachidis in Flacht angekommen, auch privat läuft es gut. Nach seinem bestandenen Abitur beginnt er im Herbst eine Ausbildung, Anfang August kam Tochter Amayah zur Welt. Der junge Vater möchte nun die Zeit mit seiner Familie genießen und betont gleichzeitig: „Ich habe Bock, alles für den Verein zu geben, weil er mir sehr viel gegeben hat. Jetzt kommt meine Zeit, etwas zurückzugeben.“

Heißt das, der Traum vom Profi ist endgültig vorbei? Im Gegenteil, meint Manachidis: „Den Traum sollte man nie aufgeben, der hört nie auf.“ Er führt Beispiele wie die der Fußball-Stars Deniz Undav oder Jamie Vardy an, die erst spät ihren Durchbruch als Profis erlebten. Man könne nie wissen, meint er optimistisch. Trotzdem zählt für ihn das Hier und Jetzt, er will sich beweisen. „Ich will den Flachtern zeigen, dass sie nicht irgendeinen Idioten von der Straße geholt haben“, sagt er. Am vergangenen Sonntag debütierte er für den TSV in der Kreisliga A ...