Fußball Kreisliga A Benningen: Neuer Coach für die schwer Erziehbaren

Gianni Bellarosa hat Tobias Büttner knapp verpasst. Der 44-Jährige übernimmt ab sofort das Traineramt beim Fußball-Bezirksligisten TSV 1899 Benningen. Büttner wiederum war am 20. Oktober zurückgetreten, weil er keine Mittel fand, die vielen Fehlzeiten beim Training zu reduzieren, die sich wie ein roter Faden durch sein Wirken zogen und auch mitverantwortlich für den Abstieg der Mannschaft in der vergangenen Runde aus der Bezirksliga Enz/Murr war. Interimsmäßig war dann der sportliche Leiter Marcel Storz bei den Benningern bis zum Ende der Vorrunde am vergangenen Sonntag eingesprungen.

Jetzt soll es also Gianni Bellarosa richten, den wiederum eine gemeinsame Geschichte mit Büttner verbindet. „Er war vor fast 20 Jahren mein Spieltrainer in Heimerdingen und wir sind seitdem in Kontakt geblieben“, erzählt der 44-Jährige. Schon im ersten Gespräch haben Bellarosa und Storz gespürt, dass sie auf einer Wellenlänge sind, wie die künftige Ausrichtung des Clubs aussehen soll. „Der Coach bekommt alle Zeit der Welt hier etwas zu entwickeln – mit dem Ziel Wiederaufstieg“, sagt Storz, der diese Vorgabe jedoch auf die kommende Spielzeit vertagen will.

Gianni Bellarosa übernimmt beim TSV 1899 Benningen. Foto: privat

Das erscheint realistisch, denn aktuell steht der TSV 1899 Benningen in der Kreisliga A Staffel eins auf dem sechsten Platz mit 19 Punkten und damit 14 Zählern Rückstand auf Tabellenführer AKV B.G. Ludwigsburg und 12 auf den Zweiten SGV Murr. Zudem weiß Storz, dass der neue Coach ein durchaus schwer erziehbares Team übernimmt. Auch unter Storz ließ die Trainingsbeteiligung zu wünschen übrig – zum Teil natürlich auch aus nachvollziehbaren Gründen. Mangelnde Trainingspräsenz und ständig verletzte Spielern hätten auch andere Vereine, so Storz. Aber eine Null-Bock-Haltung sei nicht zu akzeptieren.

Beim letzten Vorrundenspieltag und der 1:4-Niederlage beim VfB Neckarrems 1913 hätte eine ganze Elf nicht zur Verfügung gestanden. Und es sei leider absehbar, dass Spieler wie Justin Hill (beruflich eingebunden) oder Marvin Schnalke (langwierige Verletzung) in dieser Runde gar nicht mehr zum Einsatz kommen werden.

Den Blick nach vorne richten

Der Abteilungsleiter will den Blick jetzt aber lieber nach vorne richten und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Gianni Bellarosa. Die Mannschaft und den Spielerrat hat der gebürtige Italiener schon getroffen und sich ausgetauscht.

Zwei Spiele hat er sich angeschaut und wird die notwendigen Schlüsse daraus ziehen. „Sicher, Fußball ist für die Jungs hier ein Hobby, aber wenn man sich dafür entscheidet sollte auch der Leistungsgedanke im Vordergrund stehen“, sagt Bellarosa, der seinen Job wie er sagt „mit Haut und Haaren machen will und auch von seinen Mannschaften einfordert, auch über Grenzen zu gehen, wenn man Erfolg haben will.

Der in Stammheim lebende Familienvater hat jetzt Zeit genug vor Beginn der Rückrunde am 3. März das Team kennenzulernen und seine Vorstellung von Fußball zu adaptieren. Von einer Philosophie will er nicht sprechen. Das ist ihm im Amateurfußball zu hoch gegriffen. Er selbst war als aktiver Spieler Stürmer und liebt es, wenn seine Mannschaft auf dem Platz agiert. „Aber wichtig ist, dass wir schnörkellos zum Ziel, sprich zu Toren kommen“, sagt Bellarosa, der bis November 2023 den damaligen Bezirksligisten SC Stammheim betreut hat. Weilimdorf, Hirschlanden und Ditzingen zählten zu seinen weiteren Stationen. Nach der Trennung von Stammheim hat er erst einmal eine Pause bei den Aktiven eingelegt und bis vor kurzem die D-Jugend des TSV Zuffenhausen, in der sein Sohn spielt, mittrainiert. „Auch da habe ich dazugelernt“, sagt Gianni Bellarosa.

Team soll noch verstärkt werden

Jetzt will er beim TSV den Umbruch gestalten, weiter junge Spieler einbauen, vielleicht auch Akteure aus der zweiten Mannschaft – alles möglichst ohne Druck. Zu entspannt sollten die Benninger aber auch nicht in die Rückserie gehen, denn der Abstand auf einen Abstiegsplatz beträgt nur neuen Zähler. Marcel Storz wird deshalb noch „Augen und Ohren“ offenhalten, um in allen Mannschaftsteilen noch den einen oder anderen Spieler zu verpflichten in der Winterpause. „Aber nur, wenn es passt“, sagt Storz.