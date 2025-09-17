Fußball Kreisliga A 2: Start nach Maß für die SpVgg Renningen

Für die TSF Ditzingen reicht es gegen den FC Gerlingen nur zum 2:2. Der TSV Höfingen kassiert eine Klatsche im torreichen Spiel gegen den SV Leonberg/Eltingen II.
Die SpVgg Weil der Stadt ist eine von drei Mannschaften, die sich am Wochenende in der Kreisliga A 2 ihre ersten Zähler sichern konnten. Gemeinsam mit dem TSV Münchingen II und dem FC Gerlingen klettert die SpVgg in der Tabelle, die Abstiegsränge bleiben damit den weiter sieglosen Clubs TSV Höfingen und TSV Heimerdingern II überlassen. Gerlingen bleibt jedoch wie der SV Gebersheim und der TSV Flacht ebenfalls ohne Sieg.