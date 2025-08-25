Fußball: Kicker in Oeffingen reanimiert

1 Auf dem Sportplatz in Oeffingen kommt es am Sonntag zu einem dramatischen Zwischenfall. Foto: IMAGO/Eibner

Im Kreisliga-B-Spiel zwischen dem TV Oeffingen II und dem TSV Rudersberg II bricht ein Spieler der Gäste zusammen. Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr.











Link kopiert



Den Heimspielauftakt in der neuen Saison hatten sich Kiriakos und Nicos Gountoulas, das Trainer-Duo des Verbandsligisten SV Fellbach, gänzlich anders vorgestellt. Als Favorit in die Partie gestartet, musste sich die Heimmannschaft am Freitagabend im nur spärlich besuchten Max-Graser-Stadion dem Aufsteiger FC Rottenburg mit 2:4 geschlagen geben. Im Vergleich mit dem Auftaktsieg beim TSV Weilimdorf zwei Wochen zuvor haben die Fellbacher Kicker vieles vermissen lassen. Überdies hat in Patrick Fossi, der beruflich verhindert war, ein lautstarker Leader gefehlt, der die Elf spätestens nach dem 2:4-Anschlusstreffer in der 70. Minute des nur fünf Minutenzeigerumdrehungen zuvor eingewechselten Filip Stanic noch einmal hätte pushen können. „Vielleicht sind wir nach unserem guten Start zu naiv in die Partie gegangen“, sagt Kiriakos Gountoulas, der im Übrigen am 1. August zum ersten Mal Papa einer Tochter geworden ist. Naiv war mitunter vor allem das Defensivverhalten in den zweiten 45 Minuten. Oft standen die Fellbacher nur Spalier und konnten froh sein, dass die Rottenburger nicht noch das eine oder andere Tor nachgelegt haben. „Der Gegner wollte den Sieg auch einfach ein bisschen mehr“, sagt Kiriakos Gountoulas. Dies wohl auch deshalb, weil die Gäste zuletzt dreimal in Folge verloren hatten – zweimal in der Liga und einmal im Verbandspokal beim Landesligisten VfB Bösingen. In den vergangenen beiden Spielzeiten, die jeweils mit einem Aufstieg zu Ende gegangen waren, „haben wir kein einziges Mal zwei Spiele hintereinander verloren“, sagt der Rottenburger Trainer Marc Mutschler. Den Titel Spieler des Spiels bei den Fellbachern hat sich trotz der Niederlage der in der 46. Spielminute für Adao Gutzeit in die Partie gekommene Bendito Calemba verdient. Der Linksverteidiger hatte seine Seite nach hinten im Griff und auch immer wieder nach vorn starke Akzente gesetzt.