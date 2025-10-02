Nächste Trophäe für Thomas Müller in Kanada - der einstige Weltmeister hat großen Anteil an der kanadischen Meisterschaft und einen Rekord für sich allein.
Vancouver - Thomas Müller hat die Vancouver Whitecaps zur vierten kanadischen Meisterschaft in Folge geführt. Der 36 Jahre alte Ex-Nationalspieler war mit einem Tor und einer Vorlage am 4:2 (3:1)-Erfolg über den Lokalrivalen Vancouver FC beteiligt. Mit jetzt 35 Titeln ist der Weltmeister von 2014 nun der erfolgreichste deutsche Fußballer vor seinem langjährigen Teamgefährten Toni Kroos.