Fußball: Kahn und Effenberg stärken Liverpools kriselnden Wirtz

Oliver Kahn warnt vor zu schneller Kritik an den bislang eher schwachen Auftritten von Florian Wirtz beim FC Liverpool. Ex-Nationalspieler Effenberg kann der Krise positive Aspekte abgewinnen.
Berlin - Die beiden deutschen Fußball-Idole Oliver Kahn und Stefan Effenberg haben Nationalspieler Florian Wirtz nach dessen Anlaufschwierigkeiten beim FC Liverpool den Rücken gestärkt. "Das ist nun die größte Herausforderung in seiner bisherigen Karriere", schrieb Effenberg in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal "t-online". "Sportlich ging es für ihn bisher stets steil aufwärts – nun aber eben nicht mehr. Diese Zeit kann und muss für Wirtz enorm lehrreich sein", fügte der 57-Jährige hinzu.