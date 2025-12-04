Fußball: Junge begeistert mit Fallrückzieher - Video geht viral

Bei einem Hallenturnier in Ostfriesland sorgt ein Neunjähriger mit einem Fallrückzieher im Ronaldo-Stil für Begeisterung.
Leer - Einen Fallrückzieher ganz im Stil von Cristiano Ronaldo ist dem neunjährigen Wasem Al-Ali vom VfR Heisfelde bei einem Hallenturnier in Ostfriesland geglückt. "Wir sind Erster geworden und das war das 1:0 im Finale gegen den ESC Geestemünde", erzählt Trainer Jan-Niklas Eickels beim Training der E-Jugend. Das Video ging viral und der Treffer soll vom niedersächsischen Fußball-Verband zum "Tor des Monats" nominiert werden.