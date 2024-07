Fußball: Jan-Niklas Beste verlässt Heidenheim: Vertrag bei Benfica bis 2029

1 Jan Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim wechselt zu Benfica Lissabon (Archivfoto). Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Naman Kala

Mittelfeldspieler Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim erhält bei Benfica Lissabon einen Fünfjahresvertrag. Er ist nicht der einzige Leistungsträger, den der FCH verliert.











Link kopiert



Mittelfeldspieler Jan-Niklas Beste verlässt den 1. FC Heidenheim nach zwei Jahren wieder und wechselt zu Benfica Lissabon. Der portugiesische Topclub mit dem deutschen Trainer Roger Schmidt bestätigte am Abend den Transfer. In einem kurzen Video trug der 25-Jährige bereits einen roten Benfica-Kapuzenpullover und rief in die Kamera: „Ich bin hier. Es ist Magie. Benfica!“ Beste erhält in Lissabon einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2029.