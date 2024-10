Fußball: Ivan Knezevic vom VfB Stuttgart: Mit 17 im Estadio Santiago Bernabéu gekickt

1 Volle Konzentration auf den Ball: Ivan Knezevic will Fußballprofi werden. Foto: Eva Herschmann

Der 17-jährige Ivan Knezevic hat seine ersten Schritte als Fußballer beim SV Fellbach gemacht. Seit acht Jahren spielt er schon beim VfB Stuttgart – und in diesem Jahr mit der U19 in der UEFA Youth League.











Ivan Knezevic hat in jungen Jahren etwas erlebt, was nur wenigen Fußballern in ihrer Karriere zuteilwird. Der 17-Jährige hat im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid gespielt. Die 19 Minuten, in denen er nach seiner Einwechslung mit der U19 des VfB Stuttgart gegen den Nachwuchs der Königlichen auf dem berühmten Rasen in der spanischen Hauptstadt stand, wird er wohl nie vergessen. Und Ivan Knezevic hofft, dass es nicht das letzte Mal war, dass er in einem der großen Fußballstadien aufgelaufen ist.