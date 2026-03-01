Fußball: Irans Fußballpräsident äußert sich zur WM in den USA

Nach dem Angriff auf den Iran rückt die Teilnahme des Landes an der Fußball-WM noch mehr in den Fokus. Der Verbandschef sieht düstere Aussichten. Testspiele sind bereits abgesagt.
Teheran - Nach dem Beschuss durch Israel und den WM-Co-Gastgeber USA hat sich der iranische Fußballpräsident zum Turnier in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada geäußert. "Sicher ist, dass nach diesem Angriff nicht zu erwarten ist, dass wir hoffnungsvoll auf die WM blicken", sagte Mehdi Taj einen Tag nach Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen dem Sportportal "Varzesh3".