Fußball in Württemberg: Warum in der Verbandsliga eine Rekordabsteigerzahl droht

Vor dem Wiederbeginn am Wochenende müssen gut zwei Drittel der Staffel um den Klassenverbleib bangen. Einiges spricht dafür, dass der befürchtete „Wahnsinn“ Realität werden wird.
Die Kommentare der Beteiligten reichen von „brutal“ bis zu „völliger Wahnsinn“. Doch alles Klagen und Ächzen wird nichts helfen: Die württembergische Fußball-Verbandsliga steuert in diesem Spieljahr auf eine Rekordabsteigerzahl zu. Realistisch ist, dass es bis zu acht (!) Mannschaften erwischen wird, die Relegation noch nicht mit eingerechnet. Das wäre fast die halbe Staffel. Und das heißt: ab Tabellenplatz sechs beginnt vor dem Start in die zweite Saisonphase am kommenden Wochenende das Bangen um den Klassenverbleib. Aber warum ist das heuer eigentlich so, in dieser extremen Form? Und wie ermittelt sich die genaue Zahl?