Fußball in Stuttgart

1 Am Ende obenauf: Der ASV Botnang hat nach einem heißen Titelduell mit Türkspor Stuttgart endlich sein Aufstiegsziel erreicht. Im Bild: Will Ugarkovic und der gegnerische Keeper Hüsrev Kop im Kampf um den Ball. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Das dramatische Titelduell, der Totalabsturz eines vormaligen Bezirksliga-Urgesteins und das persönliche Pech des besten Hinrunden-Spielers – ein Blick auf die Geschichten der Saison.











Link kopiert



Die Saison in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen ist beendet. 15 der 16 Teams sind in der Sommerpause. Die einzige Ausnahme: der TV Zazenhausen, der noch in der Relegation um den Klassenverbleib spielt. Ein Blick auf die großen und kleinen Geschichten der zurückliegenden Runde.