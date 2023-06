Fußball in Stuttgart

1 Allein am vergangenen Spieltag netzte Aleksandar Stoilov 13-mal ein. Foto: Günter Bergmann

Zehn Spiele, 46 Treffer. Aleksandar Stoilov von Makedonija Stuttgart erzählt, warum er trotzdem nur in der untersten Klasse kickt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Vaihingen - An diesem Sonntag um 17 Uhr droht für 90 Spielminuten das sportliche Unheil über den TSV Plattenhardt III hereinzubrechen. Die Filderstädter empfangen den Tabellenführer MK Makedonija Stuttgart, der wie ein gefräßigen Raubfisch durch seine ersten zehn Saisonspiele in der Staffel 1 der Stuttgarter Kreisliga B gegangen ist. Noch keinen einzigen Punkt hat die in Vaihingen ansässige Mannschaft des Trainers Zhivko Kolev (ehemals 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04) abgegeben. Im Schnitt siegte sie mit acht Toren Differenz und hat bereits 93 Treffer erzielt. Das aber erst wirklich Rekordverdächtige dabei: 46 (!) davon gehen auf das Konto eines einzigen Akteurs. Gestatten: Aleksandar Stoilov. Er ist der Torjäger vom Dienst.