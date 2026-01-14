2 Alvaro Arbeloa erlebte ein wildes Debüt als Trainer von Real Madrid. Foto: Jose Breton/AP/dpa

Albacete - Real Madrid hat sich beim Debüt von Trainer Alvaro Arbeloa im spanischen Pokal kräftig blamiert. Im ersten Spiel nach der Trennung von Xabi Alonso verloren die Königlichen im Achtelfinale der Copa del Rey beim Zweitligisten Albacete Balompie mit 2:3 (1:1). Ohne Superstar Kylian Mbappé enttäuschte der 20-fache Pokalsieger über die komplette Spielzeit und schied gegen den Tabellen-17. der Segunda Division nicht unverdient aus.