Der Zufall des Terminplans will es so: An diesem Sonntag stehen in der Landesliga, Bezirksliga und Kreisliga A gleichzeitig Topduelle an. Ein Blick auf die Begegnungen TSV Bernhausen – TSV Weilimdorf, TSV Plattenhardt – SV Bonlanden und ASV Botnang – Türkspor Stuttgart.