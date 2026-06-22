Die SpVgg Weil im Schönbuch II hat den Aufstieg in die Kreisliga A realisiert, spielen wird dort aber die Erste. Doch in der Staffel III gibt es generell zu viele Mannschaften.
Die SpVgg Weil im Schönbuch II, Tabellenvierter der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, Stuttgart/Böblingen hat durch den Sieg im Elfmeterschießen im Relegationsspiel gegen die SF Kayh den Aufstieg in die Kreisliga A, Staffel III, geschafft. Aufsteigen wird allerdings die erste Mannschaft, die in der Kreisliga B, Staffel VII, ebenfalls Vierter geworden war und deutlich die Relegation verpasst hatte. Das Regelwerk besagt, dass in einem solchen Fall immer die erste Mannschaft über der Zweiten spielt. Die Weilemer Reserve verbleibt somit in der Staffel VIII.