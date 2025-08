Fußball im Free- und Pay-TV: Saison 2025/26: Hier laufen die Bundesliga-Übertragungen

1 Der FC Bayern rund um Kapitän Manuel Neuer eröffnet am 22. August die neue Saison der Bundesliga, Sat.1 überträgt. Foto: IMAGO/MIS

Die neue Bundesliga-Saison bringt große Veränderungen bei den TV-Übertragungen: Sky übernimmt das Freitagsspiel von DAZN, dafür wandert die beliebte Samstagskonferenz zur Konkurrenz. RTL steigt neu als Free-TV-Partner für die 2. Bundesliga ein.











Am 1. August startet die 2. Bundesliga mit dem Spiel des FC Schalke 04 gegen Hertha BSC (20:30 Uhr) in die neue Saison. In der Bundesliga geht es am 22. August mit dem FC Bayern München gegen RB Leipzig los. Und es gibt gute Nachrichten für alle Fußballfans ohne Pay-TV-Abo: In der kommenden Saison 2025/26 gibt es weiterhin kostenlosen Bundesliga-Fußball im Free-TV, auch wenn die meisten Live-Spiele hinter der Bezahlschranke bleiben.