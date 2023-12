Fußball im Bezirk Stuttgart: Einzige Ausnahme: Zwei Kreisligisten trotzen Schneechaos

1 Im Sportpark Goldäcker in Echterdingen rollte kein Fußball. Foto: Günter E. Bergmann - Photography/Günter E. Bergmann - Photograph

Während keine Fußballmannschaft im Bezirk Stuttgart spielte, erfahren zwei Vereine nicht von der General-Absage des Verbands. Doch sie sind froh darüber.











Wegen heftigem Schneefall und dem daraus resultierenden Lahmlegen des Personentransports hat nicht einmal die Bundesliga-Partie des FC Bayern München gegen Union Berlin am Samstag stattfinden können. Auch die Amateur-Fußballer aus Stuttgart und von den Fildern traten an diesem Wochenende wegen der Wetterverhältnisse nicht gegen den Ball – zumindest nicht im regulären Spielbetrieb und mit einer Ausnahme. Von der Verbandsliga abwärts sagte der Württembergische Fußballverband (WFV) grundsätzlich alle Begegnungen witterungsbedingt ab – große Schneemengen bedeckten die Sportplätze. So hatten viele Kicker frei, etwa die der Verbandsligisten aus Leinfelden-Echterdingen, die beide im Sportpark Goldäcker (Bild) Heimspiele vor der Brust hatten. Calcio hätte am Samstag den VfL Pfullingen erwartet, der TV Echterdingen einen Tag später den FV Rot-Weiß Weiler zum Kellerduell. Es hätte der Rückrunden-Auftakt sein sollen, nun kristallisiert sich das Wochenende des 2. und 3. März als Nachholtermin heraus, also eine Woche vor dem geplanten Restart nach der Winterpause. Gleiches gilt auch für die Landesliga. In der Staffel 2 hätte samstags der TSV Weilimdorf den SC Geislingen empfangen sollen, für den MTV Stuttgart entfiel derweil vorerst die Fahrt nach Kirchheim zum VfL. Die Entscheidung über die Absage erfolgte indes erst freitags; im Laufe des Tages winkten die Vereine nach und nach ab, ehe der WFV den kompletten Spieltag absagte. Während die Stuttgarter Bezirksliga bis auf das Nachholspiel zwischen dem SC Stammheim und dem TSV Rohr - welches nun erneut nicht stattfinden konnte – bereits in der Winterpause weilt, waren die Kreisliga A sowie B betroffen. In den beiden Staffeln A1 und B5 steht die Neu-Terminierung des ausgefallenen Spieltags bereits fest: Am Sonntag, 17. Dezember, soll er stattfinden.