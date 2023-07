1 Kein Torjubel mehr: Stand jetzt ist Aleksandar Stoilov für mehrere Wochen raus. Foto: Archiv Baumann

Der Sünder selbst zeigt sich reuig und zerknirscht, und alle anderen mehr oder weniger Betroffenen sind um Wogenglättung bemüht. An einem vermochte dies jedoch nichts mehr zu ändern: Aleksandar Stoilov und sein Verein, der A-Kreisligist MK Makedonija Stuttgart, haben dieser Tage Post erhalten. Der Absender: das Sportgericht des Fußballbezirks. Und so steht ein Spieler, der in der vergangenen Saison gar bundesweit Schlagzeilen schrieb, plötzlich erneut im Fokus – diesmal freilich aus weitaus weniger erfreulichem Grund. Inhalt des Schreibens ist ein Strafurteil.