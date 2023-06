16 Er ist aktuell unstrittig der Erfolgreichste in der Staffel: Björn Lorer vom MTV Stuttgart. Aber wer hat die längste Amtszeit? Foto: Günter Bergmann

Wer hat die längste Amtszeit? Welcher Trainer bleibt – und welcher geht? Und wie sieht’s mit dem Nachfolger aus? In unserer Bildergalerie geben wir einen Überblick über die Trainer in der Bezirksliga – und verraten, welcher Trainer bereits in seine sechste Saison geht.