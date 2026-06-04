Fußball: Heim-WM 2038 oder 2042? Das plant der DFB

Kommt in Deutschland das nächste Fußball-Sommermärchen? Beim DFB sprechen sie über eine WM-Bewerbung. Ein Detail ist dabei neu.
Frankfurt/Main - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in der internen Debatte um eine mögliche WM-Bewerbung für 2038 oder 2042 erstmals das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) einbezogen. Das Gespräch von Präsident Bernd Neuendorf mit der Führung des Ligaverbandes bestätigte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte "Bild" über das Gespräch und eine mögliche Bewerbung berichtet.