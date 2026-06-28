Fußball: Hautnah dabei auf der WM-Bühne

Bei der Fußball-WM geht es ins Sechzehntelfinale. Mittendrin waren während der Vorrunde auch vier Schönbuch-Jungs und ein Aidlinger.

Die Fußball-WM lassen sich manche Fans nicht entgehen. Egal, wo sie stattfindet und wie viel die Tickets kosten. Einer dieser Gattung ist der Kroate Tomislav Zelic, der in der Rückrunde als Co-Trainer unter Coach Tobias Lindner bei der SpVgg Aidlingen in der Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen fungiert hat. Beide kennen sich aus gemeinsamen A-Junioren-Zeiten bei der SV Böblingen. „Seit 1998 bin ich bei den Welt- und Europameisterschaften dabei. Ich bin im kroatischen Fanclub der Nationalmannschaft, deswegen komme ich immer an Tickets“, erzählt Zelic.

So geschehen auch diesmal, als der 48-Jährige im Stadion Augenzeuge beim 2:4 gegen England sowie beim 1:0 gegen Panama wurde. Am vergangenen Freitag ging es zurück in heimatliche Gefilde wegen der Firmung seiner Kinder. Nachdem die Kroaten in der Nacht zum Sonntag nun das Erreichen des Sechszehntelfinales perfekt gemacht haben, wollte Zelic nach einem Termin am Donnerstag in Düsseldorf eigentlich erneut in den Flieger steigen, um am Freitag um 1 Uhr (deutsche Zeit) beim Spiel gegen Portugal in Toronto dabei zu sein. Doch der zweite Trip nach Übersee klappt nun aus terminlichen Gründen nicht.

„Es war aber ganz klar, dass ich in die USA fliege, auch wenn ich kein Fan der Politik des Landes bin. Aber die Stimmung war super - man redet miteinander und trinkt zusammen. Einer hat mir und Freunden für 100 US-Dollar Bier spendiert.“ Besonders fasziniert ist Zelic von den Stadien. „Ich war schon in vielen auf dieser Welt. Aber da wird nochmals eine Schippe draufgelegt. Wenn man in Dallas ins Stadion rein läuft, fühlt man sich wie in einer Wohnung mit Lounge-Sesseln. Es staut sich nicht - und ich weiß gar nicht mehr, ob ich drinnen überhaupt mein Ticket vorzeigen musste. Auf allen Plätzen hat man perfekte Sicht.“

Altmeister Luka Modric ist weiter wichtig

Zum Sportlichen hat Zelic eine klare Meinung - etwa zu Altmeister Luka Modric (40). „Er ist für die Mannschaft immens wichtig, weil er als Leitwolf und Motivator die jungen Spieler im Training anweist“, sagt Zelic: „Modric spielt zurecht von Anfang an, auch wenn er nicht mehr die Luft für 90 Minuten hat.“ Mit vielen kroatischen Fans ist der Aidlinger in Kontakt, das Auftreten der holländischen Anhänger hat ihm ebenfalls gefallen. „Von den anderen Fans habe ich nicht so viel mitbekommen.“

Abseits der Stadien haben ihn die Niagara-Fälle beeindruckt. Bei der SpVgg Aidlingen wiederum steht für Zelic, der mit seiner Firma den Verein auch als Trikotsponsor unterstützt, der sportliche Erfolg nicht über allem. „Ich bin sogar froh, dass wir über die Relegation nicht in die Bezirksliga aufgestiegen sind“, sagt er: „So sind die Spiele weiter alle hier in der Gegend.“

Fußballer Louis Mehl vom SV Deckenpfronn (oben, 2.v.li.) mit seinem Kumpels und anderen deutschen Fans in Las Vegas. Foto: red

Ohne Stadionbesuch blieb Louis Mehl, der in Holzgerlingen wohnt und beim SV Deckenpfronn spielt. Mit zwei Holzgerlinger Kumpels, darunter Max Grausam vom TSV Ehningen, sowie einem Freund aus Weil im Schönbuch hatte man schon im vergangen Herbst einen USA-Trip nach San Diego, Los Angeles, Las Vegas und San Francisco geplant hatte.

Gemeinsam hat das Quartett 2021 am Schönbuch-Gymnasium das Abitur gemacht - und versuchte zunächst, über das offizielle Portal der Fifa an Tickets zu kommen. Vergeblich, weshalb erneut alle Hebel in Verbindung gesetzt wurde, um kurzfristig doch noch Karten zu kriegen. Aber die Preise von 400 bis 500 Euro pro Kopf schreckten die Schönbuch-Jungs ab.

120 Euro für das Spiel Jordanien gegen Algerien

„Vor der WM hätten wir Karten für 120 Euro pro Stück für das Spiel Jordanien gegen Algerien kaufen können“, erzählt Mehl. Aber man zögerte - doch mit Beginn der WM zogen die Ticketpreise für alle Partien noch mal an. Also verbrachten die Fußballer aus dem Kreis ihre Zeit lieber bei einem Baseballspiel - und bei den WM-Partien beim Public Viewing. „Dort war die Stimmung super. Aber außerhalb der Fanzones hat man nicht gemerkt, dass gerade WM ist.“

Aufgrund ihrer Deutschland-Trikots wurden sie von vielen Amerikanern angesprochen. „Wir wurden überall angeredet“, erzählt Mehl: „Die waren total offen, es haben sich Small Talks entwickelt.“ Die hohen Bierpreise nahmen die Jungs hin, auch wenn bis zu 16 US-Dollar (rund 14 Euro) für ein Bier aufgerufen wurden.

Am Samstag ging es dann mit vielen positiven Erinnerungen an den knapp dreiwöchigen Tripp zurück. „Es war eine überragende Zeit, ich würde das mit den Jungs nochmals machen“, sagt der 23-jährige Mehl.