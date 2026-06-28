Fußball: Hautnah dabei auf der WM-Bühne

Bei der Fußball-WM geht es ins Sechzehntelfinale. Mittendrin waren während der Vorrunde auch vier Schönbuch-Jungs und ein Aidlinger.
Die Fußball-WM lassen sich manche Fans nicht entgehen. Egal, wo sie stattfindet und wie viel die Tickets kosten. Einer dieser Gattung ist der Kroate Tomislav Zelic, der in der Rückrunde als Co-Trainer unter Coach Tobias Lindner bei der SpVgg Aidlingen in der Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen fungiert hat. Beide kennen sich aus gemeinsamen A-Junioren-Zeiten bei der SV Böblingen. „Seit 1998 bin ich bei den Welt- und Europameisterschaften dabei. Ich bin im kroatischen Fanclub der Nationalmannschaft, deswegen komme ich immer an Tickets“, erzählt Zelic.