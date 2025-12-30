Fußball-Hallenturnier in Bernhausen: Böblinger Finaljubel – und ein unerwartetes „Problem“ an der Kasse

Die 49. Turnierauflage des TSV Bernhausen wird zum Erfolg, aus sportlicher Sicht nur nicht fürs eigene Team der Gastgeber. Einen der Preisgewinner zieht es nun in die Oberliga.
Es gibt eine Begebenheit, die ziemlich gut beschreibt, wie die Veranstaltung gelaufen ist. Am Finaltag, diesem Montag, bekamen die Macher des Fußballhallenturniers des TSV Bernhausen kurzfristig ein Problem: Die gedruckten Eintrittskarten gingen aus. Der Zuschauerandrang in der Rundsporthalle war so groß, dass die Gastgeber an der Kasse auf die Schnelle nachlegen mussten. Insgesamt, über alle drei Wettbewerbstage, zählten sie schließlich um die 1300 zahlende Besucher – was allerdings nicht der einzige Grund dafür ist, dass der Organisator und Spielleiter Thomas Otto strahlt: „Alles toll gelaufen. Wir sind rundum zufrieden.“ Auch die rein sportliche Bilanz fällt positiv aus, dies mit einem unstrittig verdienten Sieger. Im Finalduell zweier Landesligisten behauptete sich die SV Böblingen gegen den FV Neuhausen mit 5:4 nach Elfmeterschießen.