Fußball-Hallenturnier in Bernhausen: Böblinger Finaljubel – und ein unerwartetes „Problem“ an der Kasse

Die 49. Turnierauflage des TSV Bernhausen wird zum Erfolg, aus sportlicher Sicht nur nicht fürs eigene Team der Gastgeber. Einen der Preisgewinner zieht es nun in die Oberliga.

Es gibt eine Begebenheit, die ziemlich gut beschreibt, wie die Veranstaltung gelaufen ist. Am Finaltag, diesem Montag, bekamen die Macher des Fußballhallenturniers des TSV Bernhausen kurzfristig ein Problem: Die gedruckten Eintrittskarten gingen aus. Der Zuschauerandrang in der Rundsporthalle war so groß, dass die Gastgeber an der Kasse auf die Schnelle nachlegen mussten. Insgesamt, über alle drei Wettbewerbstage, zählten sie schließlich um die 1300 zahlende Besucher – was allerdings nicht der einzige Grund dafür ist, dass der Organisator und Spielleiter Thomas Otto strahlt: „Alles toll gelaufen. Wir sind rundum zufrieden.“ Auch die rein sportliche Bilanz fällt positiv aus, dies mit einem unstrittig verdienten Sieger. Im Finalduell zweier Landesligisten behauptete sich die SV Böblingen gegen den FV Neuhausen mit 5:4 nach Elfmeterschießen.

Der Bernhausener Staffelrivale sackt somit zwei nachweihnachtliche Geschenke ein: Neben dem traditionell ausgelobten Filder-Cup geht der Löwenteil des Preisgelds an ihn, nämlich 950 Euro. „Übers gesamte Turnier die spielerisch beste Mannschaft“, lobt Otto. Und denn auch nicht von ungefähr das Team, das nach Einschätzung von ihm und seiner Kollegen zudem den besten Einzelspieler stellte: Den entsprechenden Sonderpreis erhielt Fabio Carneiro De Carvalho – für ihn zugleich wohl ein Abschiedspräsent in seinem Verein. Der 22-Jährige steht dem Vernehmen nach vor einem Winterpausen-Wechsel zum Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

Siegerehrung mit dem Filderstädter Oberbürgermeister Christoph Traub (links). Foto: Günter Bergmann

Nach einem zweiten Vorrunden-Gruppenplatz rauschten Carneiro De Carvalho und die Seinen durch die weiteren Runden der Konkurrenz. Im Halbfinale etwa servierten sie den TSV Plattenhardt mit 5:0 ab, ehe es im Endspiel eine enge Angelegenheit wurde. 1:1 nach Ablauf der regulären Spielzeit, 2:2 nach Verlängerung. Erst im Shootout vom Punkt ging der Kontrahent Neuhausen in die Knie. Jener FV Neuhausen, zu dem von Bernhausener Seite spätestens seit der vergangenen Woche ein besonderes Verhältnis besteht: Wie berichtet wird Ugur Yilmaz, der Trainer des Ortsnachbarn, in der nächsten Saison neuer Coach beim Fleinsbach-Club. Aktuell weilte er an seiner künftigen Wirkungsstätte nur unter den Zuschauern. Die Neuhausener Teambetreuung übernahm in der Halle einer von Yilmaz’ sonstigen Assistenten, Josip Colic.

Und die Bernhausener selbst? Ja, das war dann der diesmal vielleicht einzige Wermutstropfen auf „Veilchen“-Seite – und der zweite außerplanmäßige Vorfall nach der Tatsache, dass im Enz/Murr-Bezirksligisten AKV BG Ludwigsburg einer der eigentlich 28 Teilnehmer laut Otto „einfach nicht erschienen ist“. Wo die eigene erste Mannschaft landete? Antwort: Für jene war unglücklich bereits am ersten Turniertag Schluss. Aufgrund „großer Urlaubswelle“ lediglich mit einem Sechs-Mann-Aufgebot am Start und auch ohne den auf Kroatien-Heimatauszeit weilenden Trainer Roko Agatic, verlor der Mitfavorit zwar kein einziges Spiel – schied aber dennoch frühzeitig aus. Zwei Siege und zwei Unentschieden reichten bei Punktgleichheit nur zum dritten Gruppenplatz hinter dem 1. FC Frickenhausen und der Spvgg Stetten. Das Warten auf den nächsten Titeltriumph beim aktuell zum 49. Mal ausgetragenen eigenen Turnier hält damit an. Letztmals schnappten die Bernhausener sich vor neun Jahren selbst den Siegerpokal.

Dritter wurde letztlich der erwähnte Lokalrivale Plattenhardt. Er gewann im kleinen Finale gegen den Außenseiter Stetten mit 3:1. Nicht dabei war der Titelverteidiger KF Kosova Bernhausen. Den Ortsnachbarn hatten die Gastgeber wie angekündigt nicht eingeladen, nachdem es rund um jenen vor Jahresfrist zum Finaleklat mit einem Beinahe-Spielabbruch gekommen war.

Weitere Preisträger: Aristidis Perhanidis (TSV Plattenhardt, bester Torjäger); Konstantinos Mylonas (TSV Plattenhardt, bester Torhüter); Davor Dzalto (Croatia Reutlingen, Fairness); Eugen Uhl (vereinsinterner Ehrenpreis des TSV Bernhausen).