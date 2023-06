1 Den Aufstieg im Blick? GSV-Coach Marcus Wenninger. Foto: Pressefoto Baumann

Jetzt steht sie an, die alles entscheidende Begegnung für den bisherigen Fußball-Bezirksligisten GSV Pleidelsheim. Bleibt die Mannschaft von Trainer Marcus Wenninger in der bisherigen Spielklasse? Oder schafft sie im Entscheidungsspiel gegen den bisherigen Landesligisten VfB Neckarrems den Sprung nach oben? Es wäre der direkte Durchmarsch aus der Kreisliga A. Angepfiffen wird die Partie an diesem Sonntag um 15 Uhr in Renningen.