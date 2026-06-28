Fußball GSV Maichingen: Keiner schaut mehr in den Rückspiegel

Mit einem Trainertrio und zwölf Neuzugängen geht der Landesligist GSV Maichingen in die neue Saison. Dabei bringen die Neuen reichlich Erfahrung mit.

Keiner beim Fußball-Landesligisten GSV Maichingen schaute mehr in den Rückspiegel, befasste sich mit der gerade abgelaufenen, verkorksten Zittersaison. Der Blick richtete sich rund um das Allmendstadion vielmehr nach vorne, als der Club am Sonntagvormittag zum Trainingsauftakt lud. Und so beschäftigten sich die Zaungäste und Verantwortlichen mit den neuen Hoffnungsträgern: Sieben Abgängen im nunmehr 27-köpfigen Kader (drei Torhüter und 24 Feldspieler) stehen ein Dutzend Neuzugänge gegenüber.

Nicht zu vergessen ist dabei der nunmehr schon fünfte Wechsel auf der Trainerbank in den letzten vier Jahren: Wobei es diesmal ein Trio richten soll. George Berberoglu und sein Schwager Javier Klug, die beim TSV Ehningen eine ganz neue Zeitrechnung einläuteten und die Blau-Gelben 2019 in die Landesliga führten, steigen nach dreijähriger fußballerischer Abstinenz wieder ein. „Der Puls war schon am Vorabend ein ganz anderer“, verrieten Klug und Berberoglu bei ihrer ersten Mannschaftsansprache - und ergänzten: „Die Vorfreude ist riesig.“

Zusammen mit dem spielenden Co-Trainer Gökhan Akyüz (“Wir müssen als Familie zusammenwachsen“) hat das Duo nun das Sagen. Eine Rolle, die für den mittlerweile 39-jährigen Akyüz so neu nicht mehr ist. „Ich sehe mich auch als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer“, sagte er - und füllte diese Rolle meist als Joker in den vergangenen drei Spielzeiten beim TSV Ehningen mit Erfolg aus.

Ein Ehninger Block beim GSV

Damit ist der Ehninger Block beim GSV aber längst nicht komplett. Gleich sechs weitere Akteure, die ebenfalls zum TSV-Korsett gehörten, wechselten vom frischgebackenen Landesliga-Meister ins Allmend. Angefangen bei Torhüter Mustafa Görkem (29) und die Abwehrrecken Mustafa Avci, Jonas Horvat (beide 23) und Marcel Berberoglu (32) über den Mittelfeldstrategen Kenan Kasikci (32) und den vielumworbenen Angreifer Lars Jäger (28). „Jede Position ist doppelt gleich gut besetzt“, freute sich das Trainertrio zudem über die Zusagen der ehemaligen Böblinger Anton Lendl (23/Sturm), Marvin Pietruschka und Filip Hlebec (beide 25/Mittelfeld).

„Wir sind mehr als überzeugt von der Qualität des Kaders“, sagten Berberoglu und Klug - und meinten damit auch die von Nachbar VfL Sindelfingen gekommenen Nicolai Dittrich (31/Abwehr) und Metehan Kizilagil (28/Abwehr) sowie den vom Oberliga-Aufsteiger FC Holzhausen verpflichteten Alexander Harachasch (23/Mittelfeld). Damit verstärkten sich die Grün-Weißen auf einen Schlag mit Kickern, die es zusammen auf über 250 Verbandsliga- und knapp 1500 Landesligaspiele bringen.

Michael Klauß ist mit 39 weiter dabei

Über die meiste Erfahrung verfügt jedoch Routinier Michael Klauß. „Ein ehemaliger Sportdirektor hat mir mal den Rat gegeben. Spiele so lange, wie es geht, die Zeit nach der aktiven Laufbahn ist noch lange genug“, sagt Klauß, der auch mit 39 noch die Böller schnürt. „Mit vier Jahren habe ich hier beim GSV angefangen - und habe nach wie vor großen Spaß am Fußball“, sagte der Stürmer, der auch in der zweiten Liga beim VfR Aalen, der dritten Liga beim VfB Stuttgart II und Jahn Regensburg sowie in der Regionalliga bei den Stuttgarter Kickers und 1. FC Köln II gespielt hat. „Ich freue mich auf die neue Spielzeit, das neue Trainerteam, die neuen Mitspieler“, sagte Klauß - und erhofft sich „auch mehr Qualität im Training, dass sich jeder hochpusht und seine Qualitäten abruft.“

Haben beim GSV Maichingen künftig gemeinsam das Sagen (v.li.): Javier Klug, Gökhan Akyüz und George Berberoglu. Foto: Rommel

„Wir sind Fußballer, wollen jedes Spiel gewinnen“, ergänzte das Trio George Berberoglu, Gökhan Akyüz und Javier Klug - doch man macht beim GSV das Saisonziel nicht an einem bestimmten Tabellenplatz fest. Vielmehr gilt für die Devise: „Wir wollen sehen, dass die Mannschaft ihr Herz auf dem Platz liegen lässt.“

Das erste Testspiel steigt am kommenden Sonntag um 11 Uhr gegen den Oberliga-Absteiger Göppinger SV in Maichingen. Dazu kommen unter anderem zwei Blitzturniere (eines davon daheim gegen den VfL Nagold und den GSV Pleidelsheim). Ziel ist es, auch mittels eines Trainingslagers auf dem eigenen GSV-Campus eine Einheit zu werden. „Wir sind überzeugt von unserem Kader“, sagte Javier Klug, „in dem jeder seine Rolle hat, genauso wie bei uns im Trainerteam.“