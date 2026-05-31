Fußball: Gratis-Trikots zur WM – Warum sich das für Unternehmen lohnt

Check24, Edeka, Tedi und andere: Zur WM verteilen Unternehmen wieder massenhaft Gratis-Trikots. Das kostet sie Millionen. Ein Experte erklärt, was sie dafür zurückbekommen.
Düsseldorf/Heilbronn - Wer in diesem Sommer auf einer Fanmeile steht, dürfte sie kaum übersehen: Trikots in den deutschen Nationalfarben – aber mit dem Logo eines Vergleichsportals, eines Discounters oder eines Supermarkts. Zur Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verteilen gleich mehrere Unternehmen solche meist kostenlosen Jerseys.