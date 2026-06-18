Zwei Jahre nach dem Abstieg ist der TSV Hildrizhausen zurück in der Regionenliga. Mit der Meisterschaft in der Bezirksliga krönen die TSV-Fußballerinnen ein dramatisches Saisonfinale.

Zwei Jahre nach dem Abstieg sind die Fußballerinnen des TSV Hildrizhausen zurück. Das Team aus dem Schönbuch hat nach dem Abstieg aus der Regionenliga, Staffel IV, eine bemerkenswerte Reise hinter sich gebracht – und diese nun mit der Meisterschaft in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen gekrönt. „Es fühlt sich einfach nur geil an“, sagt Trainerin Saskia Gormanns.

Seit knapp sieben Jahren steht die Trainerin auf dem Platz und an der Seitenlinie beim TSV Hildrizhausen. In dieser Zeit hat sie schon vieles erlebt. Doch selten ging es dabei so dramatisch zu wie auf der Zielgeraden dieser Runde. „Es hat schon die ganze Woche vor dem alles entscheidenden Duell geknistert und gekribbelt“, sagt sie. Denn die Mühen einer ganzen Saison spitzten sich auf den letzten Spieltag zu.

Im Zuge der Bezirksreform wurden die Teilnehmerinnen für die Bezirksliga in zwei Quali-Staffeln ermittelt. In Gruppe 1 setzten sich die Hausemerinnen durch. In der Parallel-Gruppe 2 der TSV Mühlhausen/Stuttgart. Auch in der Bezirksliga bestimmten diese beiden Teams das Geschehen. Beide gingen mit 16 Zählern punktgleich in den entscheidenden letzten Spieltag, an dem es im Stuttgarter Ortsteil zum direkten Aufeinandertreffen kam. „Wir haben damit gerechnet, dass es das schwierigste Spiel der Saison wird“, erzählt die Trainerin. Doch es kam ganz anders.

Die Gäste bestimmten von der ersten Minute an das Geschehen auf dem Kunstrasenplatz. Angefeuert von der „blauen Wand“ ließen sie die Gastgeberinnen gar nicht erst ins Spiel kommen. Um das Frauen-Team im alles entscheidenden Spiel unterstützen zu können, hat die Männer-Mannschaft die eigene Partie um einen Tag vorverlegt.

In Mühlhausen feierten die alle in blau gekleideten Zuschauer jede gelungene Aktion lautstark ab. Davon gab es einige. Besonders Meggy Speidel war kaum zu stoppen. Die Stürmerin traf nach einer Viertelstunde zum 1:0. Kurz vor der Halbzeit ließ Keeperin Zeynep-Zehra Teslimoglu einen Ball von Amanda Seeger zum 2:0 in die Maschen kullern. Direkt nach Wiederbeginn legte Speidel das 3:0 nach – und bereitete eine Viertelstunde vor Schluss den Treffer von Helena Olbrich vor. Spätestens damit war die Partie entschieden. „Wir haben uns wie in einen Rausch gespielt“, staunte Gormanns nicht schlecht. Da war es nicht mehr als ein Schönheitsfehler, als Anita Amira kurz vor dem Ende noch der 4:1-Ehrentreffer gelang.

Zu diesem Zeitpunkt liefen an der Seitenlinie bereits die Vorbereitungen auf die Meisterfeier, die anschließend noch lange in Hildrizhausen weiterging. Die Gastgeberinnen zeigten sich dabei als faire Verliererinnen. Sie überließen den Hausemerinnen ihr eigens angefertigtes Meisterschafts-Banner und die gebastelten Medaillen. Bei der Wimpel-Übergabe von Staffelleiterin Diana Heinze standen sie Spalier.

Das hat sich die Mannschaft verdient nach einer Saison, in der sie trotz eines komplizierten Modus immer ihre Leistung abgerufen hat. Auch Gormanns persönlich freut sich bereits auf die kommende Saison in der Regionenliga. Denn in der Vorbereitung auf diese Spielzeit hatte sie sich das Kreuzband gerissen – und konnte selbst nicht auf dem Platz stehen. Das soll sich in Zukunft wieder ändern.