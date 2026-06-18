Zwei Jahre nach dem Abstieg ist der TSV Hildrizhausen zurück in der Regionenliga. Mit der Meisterschaft in der Bezirksliga krönen die TSV-Fußballerinnen ein dramatisches Saisonfinale.
Zwei Jahre nach dem Abstieg sind die Fußballerinnen des TSV Hildrizhausen zurück. Das Team aus dem Schönbuch hat nach dem Abstieg aus der Regionenliga, Staffel IV, eine bemerkenswerte Reise hinter sich gebracht – und diese nun mit der Meisterschaft in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen gekrönt. „Es fühlt sich einfach nur geil an“, sagt Trainerin Saskia Gormanns.