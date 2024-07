Besonderes Wiedersehen zwischen Lionel Messi und Lamine Yamal? Nach den Triumphen von Argentinien und Spanien bei ihren jeweiligen Kontinentalmeisterschaften könnten die beiden Starspieler im kommenden Jahr im Finalissima aufeinander treffen. Das Duell zwischen dem Südamerika-Champion und dem Europameister wird am 1. Juni 2025 ausgetragen.

Spanien hatte sich am Sonntag im Endspiel von Berlin 2:1 gegen England durchgesetzt. Argentinien rang knapp sieben Stunden später in einem chaotischen Copa-America-Finale in Miami Kolumbien mit 1:0 nach Verlängerung nieder.

In den vergangenen Tagen hatte ein altes Foto von Messi und Yamal für Aufsehen gesorgt: Yamals Vater Mounir Nasraoui veröffentlichte ein Bild, in dem Messi ein Baby in einer Wanne wäscht. Der Säugling: Lamine Yamal. „Der Beginn zweier Legenden“, schrieb Nasraoui zu dem Foto, das 2007 im Rahmen eines geplanten Wohltätigkeitskalenders entstanden war.

Messi gewann zum zweiten Mal die Südamerika-Meisterschaft

Yamal, der wie Argentiniens Superstar Messi (37) der Jugend des FC Barcelona entstammt, war erst am Samstag 17 Jahre alt geworden. Der achtmalige Weltfußballer Messi ist sein Idol. Der Youngster war bei der EM an vier Toren beteiligt und wurde als bester Nachwuchsspieler des Turniers ausgezeichnet.

Messi, der im Copa-Finale verletzungsbedingt unter Tränen ausgewechselt werden musste, gewann zum zweiten Mal die Südamerika-Meisterschaft. Wie es für den Weltmeister von Inter Miami im Nationaltrikot weitergeht, ist unklar. Vor der Copa hatte er seine Zukunft offen gelassen.

Die Finalissima ist die Neuauflage des Artemio-Franchi-Pokals. Der Vergleich zwischen den Kontinental-Champions aus Europa und Südamerika wurde im vergangenen Jahrtausend zweimal ausgetragen. 1985 gewann Frankreich um Michel Platini in Paris 2:0 gegen Uruguay, 1993 setzte sich Argentinien um Diego Maradona 5:4 im Elfmeterschießen gegen Dänemark durch. Bei der Wiedereinführung als Finalissima siegte 2022 Argentinien gegen Italien.