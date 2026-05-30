Trainerwechsel in England: Wirtz-Club Liverpool beurlaubt Trainer Slot

Obwohl der FC Liverpool in der Premier League nur Fünfter wurde, kommt dies zum jetzigen Zeitpunkt überraschend. Warum der Slot-Rauswurf auch den Ex-Club von Reds-Star Florian Wirtz betreffen könnte.

Liverpool - Der FC Liverpool hat sich überraschend von Trainer Arne Slot getrennt. Wie die Reds mitteilten, muss der Niederländer mit sofortiger Wirkung gehen. Slot hatte noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Der 47-Jährige war seit 2024 als Nachfolger von Jürgen Klopp Coach in Liverpool und hatte in seiner ersten Saison den Meistertitel geholt. In der abgelaufenen Spielzeit war der Club von Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz nur Fünfter in der Premier League geworden - enttäuschend angesichts der Ambitionen in Liverpool.

Als Nachfolger wird in den englischen Medien bereits Andoni Iraola gehandelt, was auch Bayer Leverkusen betreffen könnte. Der 43 Jahre alte Spanier war drei Jahre lang Trainer beim AFC Bournemouth und gilt auch als Kandidat beim Bundesligisten.

Viel Lob, aber wenig Erklärungen der Reds

"Dass dies eine schwierige Entscheidung für uns als Club war, versteht sich von selbst", teilten die Reds in einer Stellungnahme am Mittag mit und lobten Slot für dessen Verdienste. Zu den Gründen für den Rauswurf gab es zunächst kaum Angaben. "Gleichzeitig sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass Veränderungen notwendig sind, damit der Club weiter vorankommt", hieß es lediglich. "Dennoch basiert die Schlussfolgerung, zu der wir gekommen sind, auf der Überzeugung, dass die Entwicklung der Mannschaft am besten durch einen Richtungswechsel bewältigt werden kann."

Vor allem der Saison-Endspurt ging daneben. Aus den letzten zehn Pflichtspielen holte Liverpool nur drei Siege. Am letzten Spieltag gab es nur ein enttäuschendes 1:1 gegen Brentford und den bislang letzten Sieg gab es Ende April gegen Crystal Palace (3:1).