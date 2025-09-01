Fußball: Farmers League? Bundesliga spürt Englands Transfer-Macht

Dieser Transfer-Sommer hat es so klar aufgezeigt wie nie zuvor: Mit der Premier League kann die Bundesliga nicht mithalten. Das viele Geld soll clever investiert werden - oder fällt die 50+1-Regel?
Berlin - Vincent Kompany wollte die Frage nach dem schier unwiderstehlichen Reiz der Premier League für Fußballprofis lieber auf Englisch beantworten - und brauchte dafür nur ein einziges Wort. "Money", sagte der Trainer des FC Bayern achselzuckend. Mit ihrer riesigen Finanzpower haben die englischen Clubs in diesem Transfer-Sommer etliche Millionen in die Bundesliga gepumpt - aber eben auch für einen großen sportlichen Aderlass gesorgt.