Unter #traumbundesliga stellen zahlreiche Fans derzeit ihr ganz eigenes Fußball-Oberhaus zusammen. Auch unsere Redaktion hat sich Gedanken gemacht – mit erstaunlichen Ergebnissen.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart auf Rang fünf in der Fußball-Bundesliga? Schön wär’s. Aktuell schlittert der Club aus Bad Cannstatt auf Rang 16 durch die Gänge des Oberhauses. Für die Fans der VfB ist das kein schöner Anblick. Aber immerhin: Der Blick zurück heilt ja so manche Wunde. Erst Recht der Blick auf die ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga.

Seit 1963 wird der Deutsche Meister in der Bundesliga ermittelt, 55 Mannschaften waren und sind dabei – ganz oben steht, logischerweise, der Rekordmeister. Der VfB ist Fünfter – hinter dem Hamburger SV und vor Borussia Mönchengladbach. Ganz hinten steht Tasmania Berlin – und reiht sich ein in eine Liste von Clubs, die mittlerweile beinahe in Vergessenheit geraten sind.

Wer kennt alle Bundesligaclubs?

Welche Vereine waren noch mal in der Bundesliga seit 1963? Kaum einer kann das auswendig aufsagen – aber fast jeder Fußballfan hat eine Vorstellung davon, wen er gerne dabei hätte im elitären 18-er-Zirkel. Entsprechend groß ist derzeit die Lust der Anhänger, sich die eigene Traum-Bundesliga zusammenzustellen. Im Internet gegen unter #traumbundesliga derzeit zahlreiche Vorschläge ein, auch mit Teams aus der höchsten Spielklasse der ehemaligen DDR.

