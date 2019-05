16 Applaus, Applaus: Frankfurt feiert sich und seine Fans Foto: etty Images

Eintracht Frankfurt hat in der Europa League nicht nur auf dem Rasen für Aufsehen gesorgt. Die Fans waren ein absolutes Highlight – wir zeigen die schönsten Bilder. Und wir erinnern daran, dass die VfB-Fans in Sachen Choreos ebenfalls europareif wären.

Frankfurt - Die Fans von Eintracht Frankfurt haben Europa verzaubert. Nie zuvor hat eine Fangemeinde die Europa League so angenommen und mit Leidenschaft die Saison in der oft ungeliebten Europa League begleitet. Großartige Stimmung und spektakuläre Choreografien haben in ganz Europa ein glänzendes Bild hinterlassen und für viel Aufsehen gesorgt.

Lesen Sie hier: Wie Fredi Bobic zum Baumeister des Frankfurter Erfolgs wurde

Wir zeigen einige schöne Motive – und wir erinnern aus lokalpatriotischen Gründen an einige schöne Choreografien aus jüngerer Zeit der Fans des VfB Stuttgart, die zwar schon länger nicht mehr mit ihrem Club auf Europa-Reise waren, aber dafür regelmäßig in der Bundesliga für optische Höhepunkte sorgen – und auf jeden Fall reif für Europa wären.