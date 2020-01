1 Im Reutlinger Stadion an der Kreuzeiche schlugen zahlreiche Fans der Stuttgarter Kickers ziemlich über die Stränge, was den Verein ein paar tausend Euro kostet. Foto: Baumann

Am 3. November 2019 zündelten Fans des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers beim Auswärtsspiel in Reutlingen kräftig im Stadion an der Kreuzeiche. Das kostet die Blauen nun einige tausend Euro Strafe.

Stuttgart - Noch ruht der Ball in der Fußball-Oberliga, erst am 29. Februar greifen die Stuttgarter Kickers im Heimspiel gegen den FSV 08 Bissingen wieder ins Geschehen ein. Doch nun hat ein Vorfall aus dem vergangenen Jahr die Blauen eingeholt. Beim Auswärtsspiel beim SSV Reutlingen am 3. November (2:2) wurden im Kickers-Fanblock pyrotechnische Gegenstände gezündet und Leuchtraketen aufs Spielfeld geschossen. Das Sportgericht der Oberliga hat die Kickers für dieses sportwidrige Verhalten mit einer vierstelligen Geldstrafe belegt. Der Verein nannte die Höhe nicht, sie liegt aber maximal bei 3000 Euro. So schreiben es die Regularien des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) vor. Auch der SSV Reutlingen als ausrichtender Verein wurde in die Verantwortung gezogen und mit einer Geldstrafe sowie einem Heimspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit belangt. Dies betrifft die Partie am 7. März gegen den 1. FC Rielasingen. Dagegen wird der SSV allerdings Berufung einlegen.

„Die Stuttgarter Kickers verurteilen derartige Vorkommnisse. Es ist nicht im Sinne der Stuttgarter Kickers, dass nun nach dem 1. CfR Pforzheim in der vergangenen Saison erneut ein anderer Vereine bestraft wird“, teilt der Club auf seiner Homepage mit. Auch der WFV äußerte sich sehr kritisch über das Verhalten, vor allem das Schießen von Leuchtraketen, und verwies straferschwerend auf Vorfälle und Urteile in der Vergangenheit. Jedoch erkannte der WFV die Bemühungen seitens der Kickers-Fanbetreuer an, daher verhängte das Sportgericht lediglich eine Geldstrafe. Die Botschaft war eindeutig: Beim nächsten Fehlverhalten der Kickers-Fans wird eine härtere Strafe drohen. „Im Zuge der unmittelbaren Aufarbeitung nach dem Derby hat der Verein auch eine deutliche Aussprache mit den Fanvertretern und den relevanten Fangruppierungen geführt“, teilten die Kickers mit, „als Ergebnis dieser Gespräche werden die Fans erneut in die Verantwortung gehen und haben Aktionen angekündigt, den finanziellen Schaden für den Verein zu verringern. Ebenso positiv hat den Verein gestimmt, dass in diesem Zusammenhang auch die Verantwortung der Graffiti-Schmierereien auf der Waldau übernommen wurde.“