Fußball-Fan mit Asperger-Syndrom Jasons komplizierte Suche nach einem Lieblingsverein

Von Marko Schumacher 28. September 2018 - 17:30 Uhr

Vater Mirco und Sohn Jason von Juterczenkas touren durch die Fußballstadien. Foto: Nagel

Der zwölfjährige Jason von Juterczenkas ist Asperger-Autist und kann sich nicht entscheiden, von welchem Fußballverein er Fan sein soll. Auf Reisen, die ganz eigenen Regeln folgen, sucht Jason seinen Lieblingsclub – seit acht Jahren schon.

Stuttgart - Ein Konter brachte die Entscheidung. Unbedrängt steuerte Edgar Prib kurz vor Spielende auf Sven Ulreich zu und legte den Ball quer, ohne Mühe vollendete Ilir Azemi. 2:0 für die SpVgg Greuther Fürth. Besiegelt war die Heimpleite des VfB Stuttgart – doch für Jason, der neben seinem Vater in der Untertürkheimer Kurve saß, war die Entscheidung schon vor dem Anpfiff gefallen: in dem Moment, als sich die Stuttgarter Spieler samt Maskottchen Fritzle zum Mannschaftskreis in die Arme nahmen.