Spanien hat es nach einer nervenaufreibenden Verlängerung ins Halbfinale der EM 2024 geschafft. Und die spanische Königsfamilie? Verpasste es. Zumindest live im Stuttgarter Stadion. König Felipe VI. (56) musste Militäroffiziere in Spanien auszeichnen.

Der Social-Media-Auftritt von "Casa de S.M. el Rey", der über die Aktivitäten der spanischen Königsfamilie informiert, zeigte auf X den König in Militäruniform während einer Zeremonie zur Übergabe königlicher Depeschen an die neue Riege der Unteroffiziere von der "Academia General Básica de Suboficiales" (dt. Allgemeine Grundakademie der Unteroffiziere) von Talarn in der katalanischen Provinz Lleida im Nordosten Spaniens.

Begleitet wurde der spanische König von seiner Tochter, Prinzessin Leonor (18), die zum ersten Mal die militärische Uniform samt Auszeichnungen einer Alférez-Dame getragen hat. Der offizielle Rang einer Offiziersanwärterin, den sie nach Abschluss ihrer Ausbildung an der Allgemeinen Miltärakademie von Saragossa von ihrem Vater am 3. Juli überreicht bekommen hat.

Felipe kommt erst im Finale wieder ins Stadion

Felipe VI. hat die Partie zwischen Spanien und Italien live im Gelsenkirchener Stadion verfolgt. Ehefrau Letizia (51) sowie die beiden Töchter, Leonor und Sofía (17), waren nicht dabei. Nach dem 1:0 Sieg gegen Italien gratulierte der Monarch der Mannschaft persönlich in der Kabine. Als der 56-Jährige von Kapitän Álvaro Morata (31) mit einem Spanien-Trikot samt seinem Namen und der Rückennummer 10 überrascht wurde, kündigte Felipe der "Furia Roja" an, dass er erst zum Finale wieder ins Stadion kommen wird: "Dieses Trikot werde ich bei jedem eurer Spiele anziehen. Ich werde leider nicht wieder zur EM kommen können, bis ... Nein, das werde ich jetzt nicht laut sagen!"

Das Endspiel der Europa-Meisterschaft findet am 14. Juli im Berliner Olympiastadion statt.