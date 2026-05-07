Der SC Freiburg steht erstmals in einem Europapokal-Endspiel. Beim Sieg gegen Braga hilft ein früher Platzverweis. Ein Außenverteidiger trifft doppelt, Mittelfeld-Juwel Manzambi traumhaft.
Freiburg - Als der historische Final-Einzug des SC Freiburg perfekt war, gab es kein Halten mehr. Die Freiburger Fans stürmten den Rasen und feierten ausgelassen ihre Europacup-Helden, SC-Trainer Julian Schuster konnte sein Glück kaum fassen. "Oh, wie ist das schön", schallte es durch das Stadion nach einem weiteren magischen Fußball-Abend inklusive Roter Karte, Doppelpack und Traumtor.