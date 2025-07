Fußball: Erste und zweite Runde im Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen wurden ausgelost

1 In der vergangenen Saison 24/25 bestritten der unterlegene TSV Kuppingen (in Blau) und Pokalsieger TSV Jahn Büsnau (in Weiß) das Finale. Foto: Günter Bergmann

Die neue Fußballsaison wirft immer größere Schatten voraus. Nun stehen auch die Spiele in Runde eins und zwei des Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen fest – mit manch interessantem Duell.











Die Fußballer aus dem Kreis Böblingen auf Verbandsebene wissen seit Mitte der Woche, auf wen sie in der ersten Runde des WFV-Pokals treffen werden und wer die potenziellen weiteren Gegner in der zweiten und dritten Runde sind. Nun kennen auch die anderen hiesigen Vertreter ihre Kontrahenten in Runde eins des Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen und die möglichen Rivalen in Runde zwei.