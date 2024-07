Fußball-EM: Wenn Spieler von der Werbebande verschluckt werden

1 Englands Superstar Jude Bellingham vor eine LED-Bande. TV-Zuschauer bekommen bei der EM virtuelle Werbebanner zu sehen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland setzt die Uefa erstmals auf virtuelle Bandenwerbung. Wie funktioniert das – und wo liegen die Grenzen der Technologie?











21. Minute des EM-Gruppenspiels zwischen der Slowakei und Belgien: Der belgische Stürmer Leandro Trossard setzt zum Distanzschuss an. Innenverteidiger Milan Skriniar will den Ball abwehren, läuft dabei in sein eigenes Tor und verschwindet plötzlich. Er wird regelrecht von der Bande verschluckt. Was aussieht wie ein Fehler in der Matrix, lässt sich mit einer technologischen Innovation erklären, die erstmals bei einer Fußball-EM zum Einsatz kommt.