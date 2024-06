1 Bahnhofsmanager Nikolaus Hebding zeigt das neue Schild am Bahnhof in Endersbach, das zu Ehren von Nico Schlotterbeck aufgehängt worden ist. Foto: red

Die Deutsche Bahn will sich bei der Europameisterschaft als zuverlässiger Dienstleister für Fans und Mannschaften zeigen. Ehe es losgeht, ehrt sie Nationalspieler mit Tafeln in deren Heimatstädten. Die erste davon hängt seit Montag in der Nähe von Stuttgart.











Auf die Schnelle hat sich nicht eruieren lassen, wie oft Nico Schlotterbeck in seiner Jugend schon auf die S-Bahn in Endersbach hat warten müssen, weil die mal wieder die Vorgaben des Fahrplans eher großzügig auslegte. Und ob der Fußballprofi, der im deutschen Kader für die Europameisterschaft steht, heute überhaupt noch oft auf die öffentlichen Verkehrsmittel setzt, ist auch nicht bekannt. Klar ist hingegen: seit Montag erfahren Fahrgäste, die in Endersbach ein- und aussteigen oder einfach nur halten, dass sie sich nun in der Heimatstadt des Nationalspielers befinden.