Unwetter in Dortmund: Deutsches Achtelfinale unterbrochen

1 Das EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark musste unterbrochen werden. Foto: Federico Gambarini/dpa

Das Unwetter in Deutschland verschont auch das deutsche EM-Achtelfinale nicht. Das Spiel in Dortmund muss unterbrochen werden. Die Stimmung der Fans ist trotzdem gelöst.











Dortmund - Das deutsche EM-Achtelfinale in Dortmund gegen Dänemark ist am Samstagabend wegen des drohenden Unwetters zunächst unterbrochen worden. Schiedsrichter Michael Oliver schickte beide Mannschaften in der 35. Minute vom Rasen, als Blitz, Donner und Regen über das Dortmunder Stadion zogen.