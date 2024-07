Fußball-EM: Spektakel von Spanien lockert das Mundwerk

1 Jubelt Spanien auch gegen Deutschland? Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Spanien gilt als bisher stärkste Turniermannschaft. Leipzigs Olmo sieht den Druck vor dem Viertelfinal-Kracher bei der DFB-Elf. Spielmacher Pedri klagt über einen deutschen Abwehrspieler.











Stuttgart - Für Spanien ist es ein Partidazo - die höchstmögliche Steigerung einer Fußballpartie. Ein Superspiel. Wenn die Furia Roja im EM-Viertelfinale am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart auf Deutschland trifft, dann soll dies nur eine Station auf dem Weg zum ersten Turniertitel seit 2012 sein. Die Spanier strotzen nach ihren bisher vier Siegen nur so vor Selbstvertrauen. Und spielen die eine oder andere Provokation gerne zurück.