1 Beim Empfang der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft war Cristiano Ronaldo (mit Rucksack) sichtlich beeindruckt. Foto: IMAGO/GlobalImagens/IMAGO/Leonardo Negrăo

Beflügelt von tausenden Fans allein beim Einzug ins EM-Quartier will Cristiano Ronaldo seine Generation und auch die Jüngeren noch einmal belohnen. Zwei Anhänger waren allerdings zu forsch.











Auch Cristiano Ronaldo war beeindruckt. Der Empfang der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft um den 39 Jahre alten designierten EM-Rekordspieler hinterließ selbst bei ihm Eindruck. Es fühle sich so an, als seien sie in Portugal, sagte der Superstar des EM-Mitfavoriten gut gelaunt und im schicken dunklen Anzug mit weißem T-Shirt in die Kameras.