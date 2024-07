Fußball-EM: Niederlande jubeln über 3:0 - Erstes Viertelfinale seit 2008

4 Die niederländische Defensive um Stefan de Vrij blieb ohne Gegentor. Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Niederlande siegen nach viel Kritik aus der Heimat. Beim dominanten Auftritt lässt die Elftal zunächst zahlreiche Chancen aus. Ein Dortmunder Joker trifft doppelt.











München - Donyell Malen genoss die Umarmungen seiner Teamkollegen und ließ sich mit ungewohntem Gefühl von den Tausenden Oranje-Fans auf der Tribüne der Münchner Arena feiern. Im Stadion des FC Bayern traf der Dortmunder Stürmer beim 3:0 (1:0) der wiedererstarkten Niederlande gegen den leidenschaftlichen Außenseiter Rumänien gleich zweimal und sicherte so den Einzug der Elftal ins erste EM-Viertelfinale seit 16 Jahren ab. Gegner am Samstag in Berlin ist entweder Österreich oder die Türkei.