Fußball-EM: Kinderkunst und BVB-Doppelpacker: Oranje-Träume am Titel-Ort

Kinderkunst und BVB-Doppelpacker: Oranje-Träume am Titel-Ort

2 Die Niederländer setzten sich klar gegen Rumänien durch. Foto: Peter Kneffel/dpa

Tristesse war gestern - jetzt tanzt Oranje wieder. Der erste Viertelfinal-Einzug der Niederlande seit 2008 sorgt für den schnellen Stimmungsumschwung. Der Dortmunder Malen glänzt. Ein Problem bleibt.











München - Am Ort des größten Triumphs zündete der Dortmunder Doppelpacker Donyell Malen eine neue Stufe der Oranje-Party. In München, wo Bondscoach Ronald Koemann vor 36 Jahren als Spieler Europameister geworden war, schoss sich die niederländische Fußball-Nationalmannschaft durch das 3:0 (1:0) gegen Rumänien zurück in den Kreis der Turnierfavoriten. "Unsere Mission hier ist, Europameister zu werden. Wir sind ein starkes Team, wir haben die Qualität", sagte Verteidiger Denzel Dumfries.